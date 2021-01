« Il y a urgence à repenser les espaces de restauration collective ! »

[Opinion] Restauraition collective

Publié le 27/01/2021 • Par Auteur associé • dans : France

Bruno Dettwiller, président de CINOV Restauconcepteurs, appelle à une réflexion collective sur les espaces de restauration scolaire, alors que la crise sanitaire amène à les pointer comme des lieux de contamination.

Après avoir un temps envisagé la fermeture des cantines scolaires afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a finalement annoncé le 14 janvier un renforcement du protocole sanitaire dans les espaces de restauration collective. Ces derniers mois, la crise sanitaire a mis le projecteur sur ces lieux qui joueraient un rôle central dans les contaminations, tandis que de plus en plus de voix appellent à leur fermeture.

Le sort des cantines scolaires, suspendu aux courbes de l’épidémie, pourrait être fixé dans les jours ou les semaines à venir : une fermeture de ces lieux porterait un coup fatal aux professionnels du secteur. Pour prévenir ces complications, il faut dès maintenant repenser les espaces de restauration collective – en s’appuyant pour cela sur l’ensemble des parties prenantes, au premier rang desquelles les collectivités locales.

Des lieux essentiels pour les enfants, adolescents et étudiants fragilisés par la crise

La fréquentation des cantines scolaires pendant la pause méridienne joue un rôle de premier plan dans le processus de socialisation qui permet aux enfants de se construire. Ces lieux sont même essentiels pour nombre d’enfants issus de familles en situation de précarité, fragilisées par la crise sanitaire, pour lesquels le repas pris à la cantine est parfois le seul de la journée.

Plus inquiétant encore, la fermeture des cantines scolaires et des restaurants universitaires pourrait avoir des conséquences néfastes sur la santé des enfants, des adolescents et des étudiants qui se verraient contraints de renoncer à l’alimentation équilibrée proposée par la restauration collective. L’absence d’accès à des repas subventionnés aurait aussi pour conséquence directe la nécessité de faire appel à l’aide alimentaire, déjà sursollicitée en cette période.

Prévenir plutôt que guérir : qu’attend-on pour repenser les espaces de restauration collective ?

Face à l’urgence de la situation, on peut s’étonner que le gouvernement envisage d’abord la fermeture de ces lieux avant même d’avoir entamé une réflexion sur la nécessaire réorganisation des cantines scolaires. Si l’on peut se réjouir de la prise de conscience de la société et des collectivités ces derniers mois, qui reconnaissent désormais l’importance des lieux de restauration collective, il convient maintenant de se saisir de cette prise de conscience pour enfin mettre en place les réformes structurelles qui s’imposent pour la filière.

Cette réflexion doit nécessairement se mener de concert avec les collectivités locales, qui possèdent des leviers pour agir – notamment sur l’ajustement des emplois du temps, l’organisation des transports en commun et la conception des lieux de restauration, dont il faut urgemment repenser l’organisation des espaces, en planifiant l’usage des locaux dans le temps de manière à respecter les gestes barrière. Apporter une restauration de qualité, abordable en prix, c’est possible lorsque que toute la filière se mobilise : du producteur au consommateur, en passant évidemment par le restaurateur. Maintenir la restauration ouverte, même avec des protocoles contraignants – et plus durablement avec des conceptions adaptées – est aujourd’hui la seule solution viable.