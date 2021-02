Budget climat : un test grandeur nature sur cinq collectivités

Évaluer l’impact sur le climat de chaque euro dépensé par les collectivités locales : c’est le défi de l’Institut de l’économie pour le climat. Il teste cette méthodologie d’évaluation des budgets locaux sur cinq collectivités.

Les collectivités territoriales sont les fers de lance de la transition écologique et leurs budgets d’aujourd’hui préparent les territoires de demain. Comment faire pour aligner leurs dépenses publiques avec cet objectif ? Pour y répondre, l’Institut de l’économie pour le climat (I4CE) (1) a construit, en partenariat avec l’Ademe, EIT Climate-KIC, France urbaine et l’Association des maires de France, une méthode d’évaluation des dépenses des villes et métropoles, sous le prisme du climat. Cet exercice inédit a été effectué au cours de l’année 2020 avec les métropoles de Lille, Lyon, Strasbourg et les villes de Lille et de ...