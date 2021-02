Accueil

Etat annuel des indemnités perçues par les élus locaux, mode d'emploi

Etat annuel des indemnités perçues par les élus locaux, mode d’emploi

Publié le 09/02/2021 • Par Léna Jabre

JNT Visual / Adobe Stock

C'est une nouveauté : les communes et établissements publics de coopération intercommunale vont devoir établir, avant le 15 avril, un état récapitulatif de l'ensemble des indemnités perçues par des élus. Samuel Dyens, avocat associé et responsable du département "éthique publique" au sein du cabinet Goutal, Alibert et associés, apporte ses conseils en la matière.

