Mieux comprendre la notion de centralité

Reposant sur une analyse du territoire métropolitain, une étude de l’ANCT donne des clés pour mieux appréhender la notion de centralité. Un outil très utile pour définir un projet d’aménagement ou de revitalisation.

Mise en ligne récemment, la synthèse de l’étude réalisée en 2019 par l’Inrae-Cesaer (1) à la demande de l’Agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT) expose une méthode d’identification des communes exerçant des fonctions de centralité et une analyse appliquée au territoire métropolitain. Cette étude permet de redéfinir la notion de centralité – à la lumière des mutations qu’a connues la France – comme étant « un lieu où se concentrent des fonctions pour lesquelles des habitants se déplacent » et où l’attractivité exercée est déterminante pour le territoire environnant. Aussi, la notion de centralité repose sur trois critères : ses fonctions (administratives, économiques, commerciales, etc.), le lieu (village, ville, etc.) et enfin, l’environnement ...