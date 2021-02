La Vendée veut ramener les eaux usées au robinet

Exposée à un risque de sécheresse dû au changement climatique, la Vendée prend les devants en essayant de recycler ses eaux usées pour les réinjecter dans le milieu, en amont des points de captage. Une expérimentation en avance sur la réglementation.

La Vendée est l’un des départements les plus exposés au stress hydrique. En cause : 90 % des eaux pompées pour les besoins humains proviennent des eaux de surface. À cela s’ajoute l’augmentation saisonnière de la population. Les arrêtés interdisant d’arroser les pelouses, laver les voitures, remplir les piscines sont récurrents en période de sécheresse. Avec le changement climatique et ses hausses de températures, les périodes de stress hydrique se multiplient. Les prévisions à l’horizon 2025 annoncent un déficit d’eau de plus de 8 millions de mètres cubes par an, en année sèche, sur les 44 ...