« Le numérique est un parfait appui des ateliers physiques »

[interview] démocratie participative

Publié le 04/02/2021 • Par Clément Le Foll • dans : Dossiers d'actualité, France

Pour Katharina Züegel, codirectrice du think tank spécialisé dans la participation Décider ensemble, s’il est mis au service des ateliers physiques, le numérique sert la démocratie participative.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

La généralisation forcée du numérique est-elle un frein à la démocratie participative ?

Je dirais qu’il y a eu un impact positif et négatif. Le numérique a permis de maintenir des débats publics que l’on imaginait il y a quelques mois impossibles à organiser à distance. Nous avons vu émerger de nombreuses plateformes qui ont permis de créer du lien social pour les personnes isolées, comme celles consacrées à l’entraide locale. Des consultations sur le monde d’après, tournées autour d’une société plus résiliente, se sont également développées. Mais il ne faut pas oublier que le numérique est un outil d’exclusion important. Ce n’est pas seulement la question d’avoir accès à un ordinateur et à une connexion internet, mais également de se sentir à l’aise avec le numérique.