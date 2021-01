Accueil

Le Sénat ne veut pas entendre parler d’un report des régionales au-delà du 20 juin

Publié le 27/01/2021 • Par Aurélien Hélias • dans : France

Sénat

Tout en prévoyant de simplifier et d'élargir les modalités de vote, les sénateurs ont amendé le projet de loi reportant les élections régionales et départementales pour que ces dernières aient lieu au plus tard l'avant-dernier week-end de juin. Et ont minimisé l'impact du rapport que doit rendre le conseil scientifique d'ici avril sur la faisabilité sanitaire du double scrutin...

