Un décret du 26 janvier assure le toilettage du décret n° 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d’un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales afin de rendre cohérente l’organisation de ce secrétariat général pour tirer les conséquences du transfert des administrations chargées des politiques de la jeunesse et de la vie associative au sein des services du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.