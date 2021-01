Le ministère de la Culture rebat les cartes de son administration centrale

Politiques culturelles

Publié le 26/01/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

Le ministère de la Culture entame la mise en oeuvre concrète de la réorganisation de son administration centrale. Cette réforme concerne notamment les relations avec les collectivités.

Etat et collectivités locales

La réorganisation du ministère de la Culture se met en place. Tous les textes ont été publiés (un décret et cinq arrêtés datés du 31 décembre 2020 et publiés au JO du 1er janvier 2021, auxquels s’ajoutent cinq décisions ministérielles datées du 5 janvier), et regroupés dans un numéro hors-série (n°4) du Bulletin officiel du ministère de la Culture. Un document qui servira de boussole pour se repérer dans la nouvelle architecture de la Rue de Valois.

Réorganisation ministérielle et crise sanitaire

Curieusement, cette réforme entre en vigueur alors que l’essentiel des activités culturelles est à l’arrêt pour cause de crise sanitaire et que le ministère consacre une part considérable de son activité au soutien des acteurs culturels frappés de plein fouet par la tourmente économique générée par ...