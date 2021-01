Fusions de départements : l’Alsace ne fait pas d’émule

Publié le 27/01/2021 • Par Pascale Tessier • dans : France

Malgré l'exemple du regroupement du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les mutualisations sont privilégiées au détriment des fusions. La vision technique l’emporte sur les velléités politiques et le sujet ne devrait pas s’immiscer dans la future campagne du mois de juin.

Bas et Haut Rhin forment depuis janvier la collectivité européenne d’Alsace (CEA) qu’ils appelaient de leurs vœux. Une expérience qui ne suscite guère de vocations. Les deux Savoie ont décalé le processus. Les Yvelines et Hauts-de-Seine restent suspendus à une décision du gouvernement qui ne vient pas.

Les rapprochements et mutualisations engagées semblent suffire. « La démarche est aujourd’hui plus technique que politique », résume Pierre Monzani, préfet et directeur général de l’Assemblée des départements de France (ADF), dans un contexte de réforme territoriale qui permet pourtant l’ouverture d’une porte qui peinait jusqu’alors à s’entrebâiller.

Dans une étude menée entre décembre 2019 et octobre 2020 auprès d’une vingtaine de territoires engagés dans un travail collaboratif ...

