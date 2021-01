« Un nouvel engagement collectif est nécessaire »

Le département a lancé le plan Nord durable en novembre 2019. Une nouvelle politique de transition écologique et solidaire qui s’applique d’abord à ses propres agents. Dix engagements concrets ont été pris, pour une administration durable et exemplaire. ...

Sans doute repoussée et retouchée, la réglementation environnementale 2020 sur le bâtiment neuf signera une montée en puissance des matériaux les moins gourmands en carbone. La méthodologie d’ACV dynamique retenue par le gouvernement pour accompagner le ...

Lancer des projets de développement local durable, tels que l’implantation de parcs éoliens ou la restriction de la circulation des voitures à Paris, implique chaque fois de consulter un grand nombre d’acteurs, et en premier lieu, les personnes qui vivent et ...

A partir du 1er février, la centrale d’achat public UGAP va proposer des bus à hydrogène à la commercialisation. Boostées par le plan hydrogène et la loi mobilité, les collectivités sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers cette solution. ...