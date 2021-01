Pourquoi l’accès aux grandes écoles de service public est toujours inégalitaire

Accueil

Publié le 26/01/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la une emploi, A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Un an après, le rapport Thiriez sur la haute fonction publique ne s'est pas encore traduit par des réformes de ses modalités d'accès. Or, selon l'Institut des politiques publiques, les grandes écoles et les établissements qui permettent de s'y préparer ne sont pas plus démocratisés qu'en 2006. Un constat englobant les filières d'accès à la territoriale.