Déploiement des référents laïcité en vue ! Mais qui sont-ils ?

Laïcité

Publié le 27/01/2021 • Par Nathalie Levray • dans : A la Une RH, Actu juridique, France, Toute l'actu RH

Le projet de loi confortant le respect des principes de la République, qui sera discuté en séance publique à partir du 1er février, oblige la désignation de référents laïcité dans les collectivités. A l'heure actuelle, combien sont-ils et qui sont-ils? La Gazette a enquêté.

En 2017, une circulaire relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique invitait chaque administration à désigner un référent ou correspondant « laïcité » pour « renforcer la culture de la laïcité » et assurer « une écoute et un accompagnement des agents publics ». Quatre ans plus tard, le gouvernement saisit l’opportunité du projet de loi confortant le respect des principes de la République pour « consacrer au niveau législatif la fonction de référent laïcité au sein de l’ensemble des administrations des trois versants de la fonction publique ».

C’est par un amendement, et devant la commission spéciale, que le gouvernement, en lien avec Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, passe de l’obligation réglementaire à l’obligation ...

