Longtemps indésirable, le skateboard a trouvé sa place dans toute la ville

Aménagement

Publié le 05/02/2021 • Par Maëlle Bénisty • dans : Innovations et Territoires, Régions

Le sport, qui compte près de 35 000 adeptes dans la métropole de Bordeaux, bénéficie d’un urbanisme adapté à sa pratique.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Bordeaux (Gironde) 257 100 hab. Il suffit de le voir traverser le miroir d’eau à Bordeaux en effectuant ses figures « signatures » pour réaliser que Léo Valls sait mettre sa ville en scène. Adepte d’une « pratique urbaine », ce skateur professionnel aime arpenter les lieux phares de la commune et l’afficher sur les réseaux sociaux. « Bordeaux s’est imposée comme une place forte du skate avec sa communauté, son économie locale et même ses athlètes aux futurs Jeux olympiques », affirme Léo Valls. Dans la métropole, ce sport compte près de 35 000 adeptes et ne cesse d’en attirer de nouveaux.

Amendes de 70 euros

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne