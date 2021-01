Données personnelles : la Cnil et l’association Déclic signent un partenariat

Numérique

Publié le 26/01/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

La Cnil et l'association Déclic unissent leurs efforts via un plan d'actions déclinées sur les trois prochaines années afin d'accompagner les collectivités dans leur mise en conformité au RGPD.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Mettre en œuvre le RGPD jusque dans les petites communes, c’est tout l’enjeu de la convention de partenariat qui vient d’être signée entre la Cnil et l’association Déclic, qui fédère les opérateurs publics de services numériques (OPSN). Cette coopération vise à soutenir les collectivités locales dans leur démarche de protection des données personnelles. Elle comporte plusieurs actions prévues d’ici les trois prochaines années.

Déclic « favorisera le développement des services de délégués à la protection des données mutualisés proposés par ses structures adhérentes » (formation, animation du réseau, mise à disposition de ressources, centralisation des problématiques récurrentes, etc), indique la fédération dans un communiqué paru le 25 janvier.

Maillage territorial

Alors que les groupes de travaux engagés au sein de Déclic font état de « difficultés sur la mise en œuvre pratique et juridique du RGPD dans les collectivités, mais aussi des difficultés d’adoption du nouveau règlement par celles-ci », comme l’explique Emmanuel Vivé, président de Déclic, la Cnil s’engage de son côté à apporter son soutien, notamment en « contribuant à l’élaboration d’outils » (fiches pratiques, modèles), en « participant activement aux réunions d’information de portée nationale », et en « apportant un soutien juridique et technique dans le traitement des problématiques dont elle est saisie ».

« Le maillage territorial sur lequel agit l’association Déclic permettra à la Cnil, grâce à ce partenariat, d’amener les plus petites communes à une meilleure conformité au RGPD », conclut Marie-Laure Denis, présidente de la Cnil.

Une convention bienvenue dans un contexte où la protection des données personnelles des usagers devient une préoccupation majeure pour les collectivités, qui font face à une hausse des cyberattaques ces derniers mois, comme tout dernièrement la ville d’Angers en a été la victime.

Cet article est en relation avec les dossiers