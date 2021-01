Séparatismes : de premiers remparts pour les agents

Laïcité

L'examen du projet de loi sur le respect des principes de la République par les députés se poursuivra en séance publique à partir du 1er février. Formation obligatoire, double rôle de conseil pour les référents laïcité et protection fonctionnelle... La Gazette fait le point sur les premiers dispositifs adoptés pour les agents et leurs hiérarchies.

Après une semaine de débat en commission spéciale à l’Assemblée nationale, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, était déjà sûr d’une chose le 23 janvier : « [Le projet de loi sur le respect des principes de la République] est un texte fort […] qui fera date ».

169 amendements ont été adoptés. Plusieurs viennent renforcer l’outillage des collectivités et des agents. Deux d’entre eux , déposés par les rapporteurs Laurence Vichnievsky (Puy-de-Dôme, Modem) et Florent Boudié (Gironde, LREM) modifient l’article initial du projet de loi sur la protection fonctionnelle.

Le premier étend le champ de la procédure de signalement à tout acte d’intimidation. Le second accélère la mise en œuvre des mesures d’urgence accordées à titre conservatoire. « La collectivité publique engage obligatoirement, le cas échéant de sa propre initiative, toutes mesures immédiates de nature à protéger l’intégrité physique des agents, dès lors que les éléments sérieux dont elle a connaissance démontrent l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de la personne », peut-on lire dans l’exposé des motifs. Il s’agit de lever les éventuels obstacles, notamment administratifs, même en l’absence de demande formelle de l’agent.

Formation obligatoire…

Mais avant d’en arriver là, un préalable sur lequel tout le monde s’accorde : le besoin de formation et de conseils de proximité. Ont ainsi été adoptées plusieurs mesures après l’article 1er du projet de loi.

Tout d’abord, la formation systématique des agents publics à la laïcité, voulue par le gouvernement. La ministre de la Transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin n’avait pas caché ses intentions, lors de son audition par la commission spéciale. Cette obligation s’accompagnera d’un travail de définition du socle de compétences minimales à maîtriser par l’ensemble des fonctionnaires dans l’exercice concret de leurs métiers.

Une mission en ce sens a été confiée à Isabelle de Mecquenem, universitaire spécialiste de la laïcité, et Pierre Besnard, préfet. Ils devront définir les publics prioritaires et le délai dans lequel 100 % des agents publics devront avoir été formés. Au cours d’une interview publiée par Ouest France le 19 janvier dernier, Marlène Schiappa affirmait en tout cas : « Nous voulons que tous les agents des services publics en poste, titulaires et contractuels, soient formés d’ici à trois ans. » Enfin, il leur a également été demandé de s’assurer de l’accessibilité de cette offre à tous. Leur rapport est attendu pour le 15 mars prochain. Parallèlement, un guide pratique de la laïcité à destination de l’ensemble des agents publics est en cours d’élaboration.

A noter qu’un autre amendement de Florent Boudié prévoyant « pour les personnels d’éducation et les enseignants, une formation spécifique à la laïcité dispensée dans le cadre des » Inspé , a été adopté.

…. aussi pour les stagiaires et contractuels

Mais les débats ne sont pas clos ! En commission, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué souhaiter que tous les agents publics, y compris ceux en période de stage et les contractuels soient concernés.

Florent Boudié (LaREM, Gironde) avait retiré cette proposition au profit de l’amendement du gouvernement. Elle se retrouvera, retravaillée, sur la table des discussions en séance publique, a t-il fait savoir. Ce sera aussi le cas de la formation des élus locaux.

Double rôle de conseil pour le référent laïcité

Là encore, pas de surprise, Amélie de Montchalin l’avait annoncé, le gouvernement consacre la fonction de référent laïcité. II pourra d’une part, répondre aux sollicitations individuelles des agents sur l’application du principe de laïcité et les aider à faire face aux situations auxquelles ils sont confrontés dans l’exercice de leurs fonctions. D’autre part, le référent pourra également assister les chefs de service, chargés de veiller au respect du principe de laïcité dans les services.

Il ne faut pas se méprendre, précise l’amendement du gouvernement : « Cette mission du référent ne constitue pas un transfert des missions du chef de service vers le référent laïcité, le chef de service conservant entièrement ses prérogatives et sa responsabilité dans la mise en œuvre du principe de laïcité dans les services placés sous son autorité. » Petit rappel à l’ordre…

Les missions et les modalités de désignation du référent laïcité seront précisées par décret en Conseil d’État.