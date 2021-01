Achats publics : l’UGAP siffle le départ des ventes de bus à hydrogène

Mobilité

A partir du 1er février, la centrale d’achat public UGAP va proposer des bus à hydrogène à la commercialisation. Boostées par le plan hydrogène et la loi mobilité, les collectivités sont de plus en plus nombreuses à se tourner vers cette solution.

