« La bonne échelle d’action des collectivités est celle qui répond aux problématiques des citoyens » (3/3)

Publié le 26/01/2021 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Professeur associé en développement territorial et économie régionale à l’EM Normandie Fabien Nadou, voit dans la crise un tournant permettant d’élargir l’approche du développement économique par les collectivités.

En quoi la crise sanitaire et économique marque une étape dans les politiques de développement économique des collectivités territoriales ?

La crise induit de nouveaux modes d’intervention. En situation normale, les collectivités territoriales n’apportent pas d’aide directe aux entreprises, de façon à respecter les règles anticoncurrentielles. Les interventions se cantonnent à des exonérations de taxes foncières sur les locaux professionnels, la mise à disposition de bâtiments ou d’immobilier de bureau, des subventions, des bonifications d’intérêts ou avances remboursables… Avec les décrets du 30 mars et du 14 août 2020, les EPCI, communes et départements peuvent désormais verser des aides directes d’un montant de 500 et 30 000 euros, complémentaires au fonds de solidarité, aux ...