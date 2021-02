Un agent au service de la mémoire, à l’ère du numérique

[METIER] Archiviste territorial

Publié le 04/02/2021 • Par Frédéric Ville • dans : France, Toute l'actu RH

Le numérique a révolutionné le métier d’archiviste territorial autour de trois axes: numérisation, valorisation et gestion des archives nativement numériques.

Chiffres-clés Cadre d’emplois : Conservateur territorial du patrimoine. Catégories : A (attaché ou assistant de conservation du patrimoine) ; B (assistant principal de conservation du patrimoine). Formations : Nombreux cursus universitaires (voir www.archivistes.org/Les-formations-initiales), Ecole nationale des chartes, Institut national du patrimoine ou ENS des sciences de l’information.

Depuis vingt ans, les services d’archives ont numérisé à tour de bras. Mais « cela ne représente que 5 % dans les départements les plus avancés », selon Lydiane Gueit-Montchal, de l’Association des archivistes de France (lire ci-dessous). « Financièrement, on ne peut tout numériser », note Sylvie Desachy, directrice des AD de l’Hérault (56 agents). De fait, on numérise ce qui est le plus demandé, le plus fragile. Les généalogistes sont servis : état civil, recensements, registres matricules, archives notariales, cadastres…

Accès crypté et limité

Des partenariats évitent de travailler en double, par exemple entre Nantes et la Loire-Atlantique pour l’état civil et la presse. Priorité, parfois, aux particularités locales (activités mer, montagne…), à des appels à projets nationaux (Première Guerre mondiale), aux délibérations, bulletins municipaux, permis de construire, etc.