Gros plan sur le fonds pour la transformation numérique des collectivités

Transformation numérique

Publié le 25/01/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : actus experts technique, France

Le gouvernement a détaillé la manière dont les collectivités peuvent prétendre au fonds « transformation numérique » qui leur est dédié, avec une enveloppe de 88 millions d’euros à la clé.

Outils numériques, développement de la cybersécurité, projet numérique mutualisé ou d’ampleur, déploiement de France Connect : dans le cadre de l’ouverture des guichets France Relance, destinés à la transformation numérique, on connaît désormais mieux le périmètre du fonds « transformation numérique » dédié aux collectivités.

Lundi 25 janvier, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la fonction publiques, en ont détaillé les modalités, à l’occasion d’un déplacement dans le Loiret.

« Nous avons ouvert la plateforme en ligne permettant à chaque collectivité, quelle que soit sa taille, de proposer un projet, faire part de ses besoins », a ainsi déclaré Amélie de Montchalin. Le but : « Accélérer l’accès au service public, offrir des méthodes de travail rénovées pour les agents », et encourager la mutualisation et le partage des données. Voici dans quels domaines les collectivités peuvent tenter de bénéficier de cette enveloppe de 88 millions d’euros jusqu’à 2022.

Outils et projets numériques

Que ce soit pour un besoin d’outils numériques, pour développer un projet numérique [incluant la formation d’agents] ou