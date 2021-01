Accueil

Covid-19

Vaccination : le nouveau coup de gueule des élus locaux

Publié le 25/01/2021 • Par Isabelle Raynaud • dans : France

onephoto / AdobeStock

Alors que la campagne vaccinale a pris de l'ampleur et que le cap du million de doses administrées a été dépassé le 23 janvier, les élus locaux remontent au créneau pour une responsabilité plus importante dans la vaccination, dénonçant retards et inégalités.

