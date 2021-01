Gestion du parc d’hébergement des demandeurs d’asile et des réfugiés

Hébergement

Publié le 25/01/2021 • Par Léna Jabre • dans : TO non parus au JO

Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés pour la période 2021-2023, une information du 15 janvier donne les orientations opérationnelles relatives à la gestion du parc d’hébergement de demandeurs d’asile et des réfugiés pour 2021.

Elle indique que trois objectifs seront poursuivis : l’augmentation et la simplification du dispositif national d’accueil (DNA), son pilotage resserré pour améliorer la part des demandeurs d’asile hébergés et la fluidité de l’hébergement, le renforcement de la gouvernance régionale autour du préfet de région. Dans cette perspective, en 2021, les actions des préfets viseront en particulier à créer 4500 nouvelles places d’hébergement en 2021 (1500 en centres d’accueil et d’examen des situations (CAES), et 3000 en centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA)) auxquelles s’ajouteront 204 places de centres provisoires d’hébergement.

Ils devront aussi favoriser le repérage et la prise en compte des vulnérabilités des demandeurs d’asile et des réfugiés tout au long de leur parcours, poursuivre la simplification du parc, déployer les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, renforcer le pilotage du parc d’hébergement en veillant à la disponibilité et au taux d’occupation des places, renforcer la fluidité de l’hébergement et enfin, limiter la présence indue en mobilisant les leviers de relogement des réfugiés.