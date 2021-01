Accueil

Les travailleurs sociaux dans la rue

Publié le 25/01/2021 • Par Emeline Le Naour • dans : France, Toute l'actu RH

Dénonçant leurs conditions de travail et réclamant des revalorisations salariales, des milliers de professionnels de la santé, du médicosocial et du social ont manifesté dans une trentaine de villes, jeudi 21 janvier 2021. A Paris, ils étaient un peu plus d’une centaine à s'être rassemblés devant le ministère de la Santé.

