Rendre les enseignements artistiques accessibles aux élèves handicapés

Enseignements artistiques

Publié le 25/01/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

Dans le cadre de sa collection de guides pratiques, la missions Culture et Handicap de la Rue de Valois livre un nouvel opus intitulé « Pour un enseignement artistique accessible : Musique, danse, théâtre ».

En matière de culture, l’accessibilité concerne à la fois le bâti et les contenus, avec, pour chaque secteur, des exigences spécifiques. Et au sein de chaque secteur, l’accessibilité se joue à l’échelle du projet d’établissement.

De surcroît, « d’une collectivité territoriale à l’autre, les politiques et les aides apportées à un projet sont très différentes », rappellent les auteurs du guide « Pour un enseignement artistique accessible – Danse, musique, théâtre », publié fin novembre 2020 par la Mission Culture et handicap du ministère de la Culture. Un nouveau titre qui vient enrichir la liste d’ouvrages produits depuis 2007.

Pas question donc de plaquer une formule toute faite sur tels conservatoires ou écoles de danse, musique et théâtre. Il s’agit, pour les établissements d’enseignements artistiques, d’adapter leur offre pédagogique à chaque type de handicap, chaque profil d’élève. « L’accueil des publics handicapés renvoie à une pluralité de situations », rappellent les auteurs.

Accessibilité d’un lieu d’enseignement artistique : une problématique multiple

« Que signifie ‘être accessible’ pour un lieu d’enseignement artistique ? », demandent les auteurs du guide. La réponse donne l’ampleur et la complexité de la démarche.

« Un lieu d’enseignement artistique est dit « accessible » au public handicapé lorsque celui-ci peut accéder comme les autres publics :

aux différents espaces du bâtiment, depuis ses abords jusqu’aux salles d’activités et de diffusion artistique : cela suppose des aménagements particuliers et adaptés aux différents handicaps tout au long de la chaîne de déplacement ;

à l’information sur l’ensemble des activités du lieu : cela suppose une politique de communication adaptée ;

aux œuvres présentées et aux actions de médiation favorisant la compréhension de celles-ci : cela suppose une réflexion sur la programmation, la mise en place de régies de spectacles adaptées, des dispositifs techniques et de médiation humaine ;

aux pratiques et aux enseignements artistiques en tant qu’acteur. »

Stratégie d’accessibilité

Loin de se réaliser au coup par coup, l’intégration des élèves handicapés dans un conservatoire de musique, danse et théâtre relève d’une stratégie, impliquant « une mobilisation multipartenariale » (les services de la collectivité concernés, comme la voirie ou les transports, etc., et les partenaires extérieurs comme les établissements sanitaires et médico-sociaux, ou services d’aide à domicile etc.).

En interne, le projet d’accueil des publics handicapés mobilise aussi tous les métiers représentés au sein de l’établissement d’enseignement artistique : du directeur aux professeurs, en passant par le référent « handicap », les agents d’accueil et les techniciens. Ce qui renvoie aux problématiques de formation des équipes.

Pour chaque dimension de la stratégie globale d’accessibilité, les auteurs détaillent les enjeux, les étapes à suivre, les documents de cadrage (projet d’établissement, règlement intérieur, fiche d’inscription, guide d’entretien, outils de suivi etc.), les pôles-ressources, les choix de tous ordres à opérer (matériels, instruments, méthodes pédagogiques etc.).

Enfin, l’ouvrage présente des retours d’expérience de démarches développées dans des conservatoires et écoles de musique, danse et théâtre.