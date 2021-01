La liste des nouveaux représentants d’élus au CSFPT

Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Publié le 22/01/2021

La liste vient de tomber. A la suite des élections municipales, le collège des employeurs du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est renouvelé. De nouveaux élus municipaux et communautaires y siègeront à compter du 14 avril.

« A la sortie de ces élections, le CSFPT sera plus fidèle à l’organisation des territoires, avec une plus grande place faite aux métropoles », annonçait Jean-Robert Massimi, directeur général de l’instance de dialogue social nationale pour la FPT, au cours d’une interview accordée à la Gazette des communes fin décembre.

« On a renouvelé 70 % des élus municipaux, peut-être plus. Il a été difficile de trouver des femmes pour être représentantes au Conseil sup’, ça l’a aussi été pour assurer la parité gauche-droite. Il y a des élus verts qui vont entrer dans l’instance. Il y aura plus de nouveaux partis et de représentants d’intercommunalité. On ne sait pas comment ça va se passer… »

