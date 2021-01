Quels documents issus des marchés publics faut-il conserver ?

archives

Publié le 22/01/2021 • Par Gabriel Zignani • dans : Actu juridique, Documents utiles, France

Un référentiel publié début janvier par les services du Premier ministre porte des préconisations de sélection et de conservation des documents produits dans le cadre du processus des marchés publics.

Le service interministériel des archives de France (SIAF) a publié début janvier un référentiel sur le cycle de vie des documents issus des marchés publics.

Il comporte des préconisations de sélection et de conservation des documents produits dans le cadre du processus des marchés publics en prenant en compte les récentes évolutions réglementaires et contextuelles sur le sujet. Il a pour objectif de définir « les modalités d’un archivage sûr et probant de ces informations ».

Le document rappelle que tous les documents produits et reçus dans le cadre du processus des marchés publics par les collectivités territoriales ont le statut d’archives publiques. Les conditions de collecte, de sélection et d’élimination ainsi que le traitement, le classement, la conservation et la communication de ces documents font donc l’objet d’un contrôle scientifique et technique émanant du SIAF.

Durée de conservation

Les auteurs du référentiel préconisent d’appliquer au minimum à tous les dossiers les durées d’utilité administrative (DUA). Ces dernières sont de :

5 ans à compter de la date de notification du marché pour les pièces relatives à la procédure de passation, les candidatures et les offres non retenues ;

10 ans à compter de la date de fin de l’exécution du marché (paiement du solde) pour les pièces relatives à la procédure d’exécution considérées comme des pièces constitutives de marché, entrant dans le cadre des pièces justificatives comptables.

Il y a toutefois différentes situations où la durée de conservation est allongée. Il s’agit des dossiers identifiés « à risques ». Cela peut être le cas :

lorsque le marché public est cofinancé sur des fonds structurels européens ;

lorsqu’il y a des risques de poursuite pour des délits (favoritisme, prise illégale d’intérêt) ou des crimes (faux en écriture publique) ;

lorsqu’un marché de travaux est susceptible de comporter des risques environnementaux ou des risques pour la santé publique ;

lorsque le marché comporte des aspects relatifs à la propriété intellectuelle.

Les sorts finaux

À l’issue de la durée de conservation, les documents sont soit éliminés, soit transférés vers le service d’archives compétent pour conservation définitive à des fins historiques, mémorielles et patrimoniales.

Le SIAF rappelle toutefois que « toute élimination (papier ou électronique) ne peut avoir lieu que sur autorisation de la personne en charge du contrôle scientifique et technique sur les archives publiques. »

Dans le cadre de la politique de collecte, il peut être décidé de conserver pour l’ensemble des marchés publics des éléments qui permettent de documenter leur processus dans la collectivité ou l’institution. Selon le référentiel, « les informations les plus riches à cet égard se trouvent dans : la série formée par les rapports d’analyse des offres et/ou les procès-verbaux de la commission d’ouverture des plis, ainsi que dans les données qui, agrégées, permettent d’avoir un aperçu de l’ensemble des marchés passés par la collectivité ou l’institution.

Références Le référentiel de conservation du Délégué interministériel aux archives de France