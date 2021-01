Finances locales : l’essentiel de la semaine du 18 au 24 janvier

Veille finances

Publié le 22/01/2021 • Par La Rédaction • dans : Actualité Club finances, France

Chaque semaine, en plus du condensé de l'actualité des derniers jours, le Club Finances vous propose une veille documentaire en tweets et en liens pour être sûr de n'avoir rien raté en matière de finances locales.

Plan de relance – Les régions, à travers leurs plans, sont souvent venues pallier des manques constatés sur le terrain, avant qu’elles ne lancent des chantiers adaptés aux particularités locales. Mais certains élus estiment ne pas être assez associés à la part territorialisée de la relance nationale. A lire sur le Club.

Montagne – Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a confirmé jeudi 21 janvier, sur TF1, la non-réouverture des remontées mécaniques à l’occasion des vacances d’hiver. Les acteurs publics et privés de la montagne vont désormais se concentrer sur deux objectifs : obtenir de l’Etat des compensations à court terme et un plan de relance à moyen et long termes. Décryptage.

Vaccination – Ils ont imaginé qu’ouvrir des vaccinodromes suffirait à accélérer le rythme des piqûres. Démunis face à un faible stock de doses, les élus n’ont pas lésiné sur la dépense. Parfois même au-delà de ce qui devait être à la charge de leur collectivité. Enquête à lire sur le Club.

Transports publics – Dans deux courriers envoyés au Premier ministre, l’AdCF et Régions de France s’inquiètent des pertes conséquentes fiscales et d’exploitation de leurs réseaux de transports publics. Et réclament des mesures complémentaires, sous peine de revoir à la baisse leurs investissements pour leurs services de transports.

Pertes financières Covid-19 – Sur 2020, l’impact financier du coronavirus sur les collectivités locales semble bien moins catastrophique que les estimations alarmistes des associations d’élus. Les premières prévisions de la Direction générale des finances publiques sont mêmes plutôt rassurantes même si les chiffres ne sont pas encore définitivement arrêtés.

Territoires en crise – Suite de notre série sur les territoires face à la crise. Face à l’urgence économique créée par la crise, et particulièrement dans les territoires en déprise, les conseils départementaux appelés à ne pas outrepasser leurs domaines de compétences, ont cependant tenu à prendre leur part dans l’aide aux entreprises en difficultés. Un deuxième volet à lire sur le Club.

Dette – Fort d’une situation financière résiliente, les collectivités sont pressées par le gouvernement de relancer les investissements pour booster une croissance qui pourrait accuser un recul historique autour de 10 % en 2020. Mais l’Etat s’octroie des indulgences d’endettement que n’ont pas des collectivités. Pour beaucoup d’entre elles, montrer leur capacité à résister financièrement dans cette guerre sanitaire, c’est déjà une forme de victoire. C’est le billet finances de la semaine.

Contractualisation – La mission flash de l’Assemblée nationale lancée en février 2020 sur le thème de la contractualisation a rendu ses conclusions le 18 janvier. Alors que se profile la signature des contrats de relance et de transition écologique, la mission met en garde contre des contrats qui ne partiraient pas de projets de territoires des collectivités.

Dématérialisation – Une enquête menée par la fédération des opérateurs publics de services numériques (Déclic) révèle le ressenti des collectivités face à 4 services dématérialisés de l’État : @ctes, Payfip, TotEM et le répertoire électoral unique.

Interview – Olivier Portier, spécialiste des dynamiques territoriales a participé à la création d’un observatoire des impacts territoriaux. Interviewé par « La Gazette », il considère que la crise ne touche pas tous les territoires avec la même force et que ces derniers n’ont pas la même capacité de rebond. Entretien à ne pas louper sur le Club.

