Le processus de métropolisation en cours de réinvention

Aménagement du territoire

Publié le 22/01/2021 • Par Sophie Le Renard • dans : France

Ministres, élus et chercheurs étaient appelés à réfléchir aux évolutions des métropoles lors d’un colloque intitulé "Pour des métropoles résilientes, métropoles en transitions cherchent trajectoires territoriales"les 21 et 22 janvier. Une façon de revisiter le modèle métropolitain après la crise sanitaire.

« En un peu plus de 10 ans, les métropoles, moteurs de croissance et de compétitivité, ont vu leur existence et leur importance affirmées par une série de lois – Grand Paris en 2010, MAPTAM en 2014 et plus encore NOTRe en 2015 -, une évolution destinée à toujours mieux les insérer dans la compétition économique mondiale. Puis la décennie s’est achevée dans un climat de dénonciation des métropoles parfois violent, dans le contexte d’une crise sanitaire inédite. Je pense qu’il est temps de revenir à des échanges apaisés, nourris par les contributions des meilleurs chercheurs sur ce sujet : la journée d’aujourd’hui en est l’occasion» considérait Jacqueline Gourault Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales en ouverture du colloque intitulé ...