Toujours interdits d’ouvrir leurs remontées, les territoires de montagne inquiets pour leur avenir

Publié le 22/01/2021 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a confirmé jeudi 21 janvier, sur TF1, la non-réouverture des remontées mécaniques à l’occasion des vacances d’hiver. Les acteurs publics et privés de la montagne vont désormais se concentrer sur deux objectifs : obtenir de l’Etat des compensations à court terme et un plan de relance à moyen et long termes.

