La démobilité et les transports individuels, grands gagnants de 2020

Mobilités

Publié le 22/01/2021 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

La 4e étude de l’Observatoire des mobilités émergentes que viennent de publier l'Obsoco et Chronos permet de mesurer les principales évolutions dans les modes de déplacement. On y mesure la montée en puissance de la démobilité ainsi que les prévalence des modes de transports individuels face aux transports collectifs. L'étude permet aussi de donner des pistes pour l'après crise.

La C ovid-19 a chamboulé les pratiques de mobilité. Et il est bien difficile de prévoir ce que l’avenir nous réserve. D’où l’intérêt du travail réalisé par l’Observatoire des mobilités émergentes (piloté par les deux sociétés de conseils, l’Obscoco et Chronos, en partenariat avec l’Ademe et Sncf voyageurs), qui rendait ce 19 janvier sa 4e étude annuelle.

Ce travail est basé sur les données observées du 21 au 29 octobre (1), dans une période où un couvre-feu avait été instauré dans une partie des départements. « Cette période est très intéressante car c’est un carrefour entre la persistance des nouvelles habitudes et une forme de retour à la normale, mais pas tout à fait », explique Guénaelle Gault, directrice générale de l’Obsoco, ce qui permet de dessiner les tendances pour 2021 et la ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne