Migrants : des collectivités dans le sillage de SOS Méditerranée

Solidarité

Publié le 22/01/2021 • Par David Picot • dans : France

Sous l’impulsion du Conseil départemental de Loire-Atlantique, 27 collectivités territoriales ont rejoint la plateforme des collectivités solidaires avec SOS Méditerranée, lancée ce 21 janvier. Avant tout, pour un soutien financier aux coûteuses opérations de sauvetage des migrants en mer.

Aperit et nemo claudit : « Elle ouvre et personne ne ferme ». Clin d’œil signé Philippe Grosvalet, président PS du Conseil départemental de Loire-Atlantique. « Cette devise de la ville de Saint-Nazaire devrait être celle de tous les villes portuaires du monde », glisse l’élu qui a impulsé la création de la plateforme des collectivités solidaires avec SOS Méditerranée. Lancé ce 21 janvier, ce dispositif vise à « fédérer un maximum de communes, départements, et régions autour de notre mission », précise François Thomas, président de cette association européenne de sauvetage en mer, créée en 2015.

Depuis ? Elle a secouru plus de 31 799 personnes avec l’Aquarius tout d’abord, puis l’Ocean Viking actuellement, qu’elle affrète et équipe spécialement pour chaque opération. « Dans le même temps, plus de 20 000 personnes ont perdu la vie en Méditerranée », poursuit-il. « C’est un devoir moral et républicain de sauver des vie. Or, dans un contexte sanitaire et politique tendu, nos opérations sont d’autant plus difficiles ». Des opérations coûteuses : environ 8M€ par an, « financés à 90% par des individuels », enchaîne François Thomas qui dénonce par ailleurs une « défaillance inacceptable des états et de l’Europe ».

Obtenir des financements supplémentaires, c’est tout l’enjeu de cette plate-forme. « Elle est au service de l’action de SOS Méditerranée », reprend Philippe Grosvalet, dont le département a octroyé une subvention de 500 000€ en 2019. Puis 250 000€ en 2020. « Pour pérenniser notre engagement, nous inscrirons 200 000€ dans le budget primitif, à partir de cette année. Nous ne pouvons plus fermer les yeux comme le font les états. Le sauvetage en mer a un caractère in-con-di-tion-nel ! ».

Pression sur les Etats et l’Europe

La région Occitanie soutient également SOS Méditerranée depuis 2017. Son apport financier s’est élevé « à 60 000€ en 2020 puis sera de 75 000€ en 2021 », précise la présidente (PS) Carole Delga. « Les collectivités ont un rôle essentiel à jouer dans l’accompagnement de ceux qui refusent d’abandonner des vies. Nous n’acceptons pas que la Méditerranée soit un cimetière. Pas plus que les états détournent le regard ». Même champ lexical du côté de la ville de Paris qui a contribué à hauteur de 260 000€ depuis 2015, dont 100 000€ en 2020. « A travers notre adhésion à la plateforme des collectivités solidaires », exprime la maire (PS) Anne Hidalgo, « nous réaffirmons notre identité de ville-refuge. En mer et sur terre, nous devons construire collectivement une réponse au défi que pose l’accueil des réfugiés en France et en Europe ».

Deux régions, cinq départements et dix-sept communes ont d’ores et déjà rejoint cette plateforme solidaire, qui comptera demain des versions suisses, italiennes et allemandes. « Nous appelons toutes les collectivités à rejoindre le mouvement », lance François Thomas. Et au-delà du soutien financier pour sauver des vies, l’enjeu est de constituer un « levier politique », comme le souligne Sophie Beau, la directrice générale de SOS Méditerranée. Philippe Grosvalet abonde : « Nous créons un couloir d’influence pour inciter les Etats à prendre leurs responsabilités. Ne serait-ce que pour l’accueil dans les ports ». Qui doivent rester ouverts…