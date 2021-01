Covid-19 : ce qu’attendent les agents publics d’Europe

Europe

Publié le 22/01/2021

Une étude comparative entre huit pays européens dresse le portrait d’agents publics prêts à renouveler leur façon de travailler à condition d’y être accompagnés. Les fonctionnaires français sont ceux qui bénéficient le moins de formation continue et qui placent l’amélioration du management au cœur de leur évolution.

Travaillant dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de la protection sociale, des services d’incendie et de secours ainsi que d’administration générale, 3 500 agents public interrogés par le cabinet de conseil BearingPoint reviennent sur les compétences acquises pendant la crise et leurs attentes. Permettant ainsi de dresser un panorama comparatif de la France avec sept autres pays européens : l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

Moins de formations pour les agents français

70 % des agents affirment ainsi que la crise du Covid-19 a nécessité le développement de nouvelles compétences et 66 % confirment qu’ils vont devoir les renforcer dans les trois prochaines années. Un chiffre qui se monte à 75 % pour les 18- 30 ans.

