Dématérialisation : pourquoi les collectivités ont besoin d’un meilleur suivi

Publié le 22/01/2021 • Par Baptiste Cessieux • dans : Actu experts finances, France

Une enquête menée par la fédération des opérateurs publics de services numériques (Déclic) révèle le ressenti des collectivités face à 4 services dématérialisés de l’État : @ctes, Payfip, TotEM et le répertoire électoral unique.

Connaissez-vous le sigle DLNUF ? Grand principe de la dématérialisation des actes administratifs, ce « dites-le nous une fois » reste méconnu des collectivités. Une enquête menée par Déclic et publiée cette semaine (1) révèle en effet qu’une grande majorité des 838 collectivités interrogées ne le connaissent tout simplement pas.

Mettre en place un suivi

Interrogés sur quatre outils mis à disposition par l’État (@cte, Payfip, TotEM et REU ), plus des trois quarts des agents et élus interrogés étaient bien en peine pour répondre si, oui ou non, ces outils respectent la procédure DLNUF.

« Nous espérons que cette enquête va pousser l’État à

