Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 16 au 22 janvier 2021 sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

L’égout des autres – On le sait depuis quelques mois, le SARS-CoV-2 est traqué dans les eaux usées pour mieux suivre la dynamique du virus [lire aussi notre article]. Le site de la Ville de Paris a d’ailleurs publié un article pour expliquer comment les prélèvements sont effectués et comment les données récoltées sont utilisées. Mais Sciences et Avenir va plus loin en précisant que, depuis la mi-décembre, le réseau Obépine a développé un programme de recherche des différents variants du virus. Pour le moment, les recherches ne s’effectuent qu’en région parisienne mais il est prévu de développer le processus sur toute la France. Deux approches scientifiques permettent ainsi de traquer les variants britannique, sud-africain et brésilien.

Mes meilleurs copains – Alors que le projet Hercule prévoit la restructuration d’EDF en trois entités distinctes, la FNCCR s’inquiète, dans un communiqué, pour la « qualité des services publics de distribution », ainsi que pour les financements futurs et regrette « l’absence totale d’information des territoires ». Autre motif d’inquiétude : l’attractivité d’un EDF vert pour des investisseurs privés pourrait entraîner une hausse du tarif d’utilisation des réseaux (TURPE) afin de relever le niveau des dividendes versés aux actionnaires. Plus généralement, la FNCCR s’inquiète pour le TURPE et pour la possibilité des territoires à assurer « la régulation locale de la distribution d’électricité et de l’intégrer dans les politiques de transition énergétique ». Et de conclure : « le capital d’Enedis doit demeurer public ».

Aires de famille – Déjà évoqué lors de la précédente revue de presse, le gouvernement a prévu une stratégie nationale pour les aires protégées à décliner en trois plans d’actions triennaux. Comme l’explique Actu Environnement, on en sait un peu plus sur le premier qui doit couvrir la période 2021-2023. 18 mesures sont ainsi attendues qui doivent permettre de protéger 250 000 hectares de forêt et 6000 hectares de littoral, l’intégration de 75% des récifs coralliens au réseau d’aires protégées et la création ou l’extension de 20 réserves naturelles. Ce plan a pour objectif de protéger 30% des espaces terrestres et maritimes nationaux d’ici 2022.

Le grand pardon – Le feuilleton du rachat de Suez par Véolia a connu un nouvel épisode cette semaine [lire aussi notre article]. Le conseil d’administration de Suez, explique Le Monde, a pour la première fois accepté le principe d’une négociation. Pour comprendre ce revirement, il faut savoir que Suez se sent aujourd’hui en meilleure position pour discuter depuis que deux fonds d’investissement, Ardian et GIP, se sont déclaré prêts à reprendre les parts de Véolia dans le capital de Suez. Inquiète de « l’impact social » que pourrait avoir la crise sanitaire, la direction de Suez veut en « sortir par le haut ». A deux conditions : que cela se passe « dans un contexte amical » et « sans démantèlement de Suez ».

Place publique – Réduire l’impact des chantiers sur l’environnement, adapter les formations, favoriser l’innovation ou fixer des objectifs quantifiables et d’indicateurs… tels sont, entre autres, les points fixés dans le Pacte d’engagement des acteurs des infrastructures de mobilité officialisé cette semaine. Comme le précise Le Moniteur, ce document, signé par les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre et entreprises de construction du secteur, ainsi que le gouvernement, les départements, l’Iddrim et le Cerema, vise à accélérer la transition écologique et numérique à l’horizon 2030 en respectant les travaux de la Convention citoyenne sur le climat.

Bonjour l’angoisse – Selon une enquête de l’observatoire Obsoco et le bureau d’étude Chronos, citée par 20 Minutes, la crainte de croiser des personnes qui ne respecteraient pas les gestes barrière a fait chuter la fréquentation des transports en commun. Bus, métros et RER parisiens ont ainsi enregistré une baisse de 10% cet automne, tout comme les taxis et le covoiturage (-5%). Alors que la voiture individuelle fait un retour remarqué (+3%), le vélo est le grand gagnant de cette année : 3,4 millions de personnes en ont acheté un en 2020.

La cité de la peur – En partant de l’exemple de la métropole d’Angers, Ouest France alerte sur les cyberattaques qui ont touché les collectivités locales ces derniers temps. Le but ? Récupérer les données et bloquer certains services pour effectuer du chantage en réclamant une rançon [lire aussi notre article].

Subway – La RATP ne se résume plus à ses métros et ses bus. Comme le montre Le Figaro, la régie des transports en commun diversifie ses activités avec la création d’une « business unit » qui veut répondre aux besoins des collectivités locales en matière d’urbanisme (via l’immobilier), de télécommunications et de nouvelles mobilités. Un moyen, aussi, d’anticiper la chute de son chiffre d’affaires liée à la crise sanitaire et à la prochaine ouverture à la concurrence des transports urbains.

Le sens de la fête – Les Jeux olympiques 2024 à Paris seront l’occasion de grandes démonstrations de nouveaux transports aériens. L’Usine digitale explique en effet que 30 entreprises spécialisées dans la mobilité urbaine aérienne ont été retenues à l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt international pour mener des expérimentations à partir de l’été prochain. Avant la commercialisation, les JO serviront donc de tests grandeur nature.

Et aussi…

La Commission européenne publie à l’attention des élus un guide d’information autour de la rénovation thermique des bâtiments.

En raison du réchauffement climatique, les normales climatiques habituellement présentées par les services météo vont changer [Le Monde] ;