Les associations profiteront-elles des fonds du dispositif Quartiers solidaires ?

Réponse du ministère chargé de la ville : L’opération « Quartiers d’été 2020 », dotée de 110 M€, a permis à près d’un jeune sur trois habitant les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) de bénéficier d’une action en matière éducative, culturelle ou sportive.

Compte tenu de ce succès et des besoins avérés des habitants des QPV, le dispositif Quartiers solidaires, doté de 20 M€, permet à la fois de prolonger la conduite d’actions au-delà de l’été avec l’opération « Quartiers d’automne » et de poursuivre l’action engagée depuis le confinement auprès des petites associations de proximité.

Cela permettra, conformément à l’instruction du 11 septembre 2020 transmise aux préfets, de poursuivre le soutien aux actions éducatives, liées à la santé, à l’insertion professionnelle et à la culture, avec une priorité accordée aux femmes, dans tous ces domaines. Cette enveloppe est entièrement déléguée aux préfets et ne passe pas par une procédure d’appel à projet national.

Le réseau des préfets délégués à l’égalité des chances dans 10 départements, des sous-préfets en charge de la politique de la ville dans 15 départements et des 297 délégués du préfet dans 91 départements sera pleinement mobilisé pour la déployer au plus près du terrain.

Les petites associations de terrain et de proximité en seront ainsi des bénéficiaires privilégiées : les services de l’Etat ont été incités à privilégier la contractualisation pluriannuelle et à envisager des financements de fonctionnement à la structure, plus adaptés aux petites associations que les appels à projet.

Par ailleurs, la circulaire du 10 juin 2020 Plans Quartiers d’été 2020 a prévu l’ouverture de 1 514 postes supplémentaires d’adultes-relais, portant le nombre total de postes ouverts à 6 514 postes. Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit d’ailleurs une augmentation du budget consacré aux postes d’adultes-relais de 10 M€. Aussi les associations, notamment de petite taille, concentrent 76 % des postes d’adultes-relais. La montée en charge de ce dispositif participe donc également au soutien des petites associations.