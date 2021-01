RH : du retard à l’allumage pour les nouveaux documents-cadres

Ressources humaines

Publié le 21/01/2021

Censées être définies au 31 décembre 2020, les lignes directrices de gestion sont encore très largement à l’état de brouillon. Si les collectivités ont rempli leurs obligations concernant les critères d’avancement et de promotion, la stratégie RH reste en chantier.

Et vous, vous en êtes où de la définition de vos lignes directrices de gestion (LDG) ? En ce début 2021, force est de constater que l’échéance du 31 décembre 2020 fixée par la loi de transformation de la fonction publique est loin d’avoir été tenue. Mais entre la crise sanitaire et le report des élections municipales, difficile d’imaginer autre scenario. « Le calendrier était intenable. Il était difficile d’avoir des échanges avec les élus, pas plus qu’un dialogue social de qualité avec les organisations syndicales », constate Estelle Inisan, directrice des ressources humaines de Cergy.

« Certains attendaient leur nouvel exécutif. Comment auraient-ils pu établir le volet stratégique des LDG ? », interroge Sarah Deslandes, directrice générale adjointe emploi, concours, santé et action ...