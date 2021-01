Accueil

Développement du territoire : comment mieux gérer les dynamiques collectives ?

Publié le 25/01/2021 • Par Hélène Huteau • dans : France

Une étude-action du Labo de l’ESS tire leçon de 17 initiatives collectives territoriales aux différents enjeux. Elle identifie les leviers et freins de ces dynamiques locales, multi-acteurs, pour en tirer les méthodes et outils aptes à opérer la transition dans tous les domaines : écologiques, économiques, sociaux, culturels et démocratiques.

