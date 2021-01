Une région propose des prêts en quasi-fonds propres aux entreprises

Plan de relance

Publié le 21/01/2021 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

A l’instar des fonds d’investissement, avec la crise, la Normandie enrichit son offre de prêts en proposant un prêt participatif visant à desserrer l’étau de la dette des entreprises.

Avant la pandémie, la Région Normandie proposait déjà un prêt aux entreprises, prêt de bas de bilan à taux zéro pour une durée de sept ans et un différé d’amortissement de 2 ans. Avec la crise, la région propose plusieurs prêts de trésorerie et un prêt participatif. « Pour les entreprises qui cumulent un PGE (prêt garanti par l’Etat ) et des emprunts historiques, la pression de la dette peut être trop lourde d’autant plus qu‘ils n’ont pas d’activité et donc pas de ressources » explique, Alexandre Wahl, directeur d’AD Normandie, agence de développement de la région. Le prêt participatif mis en place par la Région a plusieurs avantages, il permettra de rembourser le PGE, c’est un prêt de longue durée (7 ans) remboursé par l’entreprise, in fine.

Une instruction en interne

Ce prêt ...