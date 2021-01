Accueil

La réforme de la formation des élus locaux est parue au Journal officiel

Publié le 21/01/2021 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France, TO parus au JO

F8studio / AdobeStock

La réforme de la formation des élus locaux, prévue par la loi "Engagement et proximité", est enfin en place, avec la parution d'une ordonnance du 20 janvier. Comptabilisation du droit individuel à la formation en euros et non plus en heures, modalités d'exercice de la compétence entre communes et EPCI, contrôle financier ... Revue de détail de ce texte.

