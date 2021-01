Les règles d’interdiction des pesticides dans les lieux publics ou privés évoluent

Santé

Au-delà de la question de l'épandage des pesticides sur des surfaces agricoles situées à proximité des habitations, l'usage de ces produits chimiques est également réglementé dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif. C'est le sens de cet arrêté du 15 janvier, qui prévoit notamment plusieurs cas dérogatoires.

Un nouveau texte vient modifier l’usage des pesticides dans les lieux autres que les terres agricoles. En effet, l’arrêté du 15 janvier modifie l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. Il y introduit des dispositions particulières d’interdiction d’utilisation dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le public et dans les lieux à usage collectif.

L’actualité des produits phytosanitaires avait été récemment marquée par deux décisions du Conseil d’Etat en date du 31 décembre 2020, desquelles il ressort explicitement que les maires n’ont aucun rôle à jouer dans la réglementation de l’utilisation des pesticides dans leur propre commune. Dans un entretien à la Gazette, Florence Presson, vice-présidente du collectif des maires anti-pesticides et adjointe au maire de Sceaux, avait rappelé le souhait des maires d’interdire l’usage des pesticides au cœur des communes, dans l’ensemble des jardins des copropriétés, des entreprises privées, ou encore aux abords des chemins de fer. Un pas dans ce sens semble franchi avec ce nouvel arrêté.

Les lieux concernés

Ce texte fixe la liste des lieux dans lesquels l’utilisation des produits phytopharmaceutiques (à l’exception cependant des produits de biocontrôle, des produits qualifiés à faible risque, et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique, hors terrains à vocation agricole) est interdite :

Les cas dérogatoires

Cependant, cet arrêté prévoit cependant des dérogations à cette interdiction, qui ne s’applique donc pas :

aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés énumérés à l’article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime, ordonnés en application du II de l’article L. 201-4 du même code,

aux traitements par des produits phytopharmaceutiques qui, sur la base des résultats de la surveillance réalisée en application de l’article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime, s’avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave menaçant la pérennité du patrimoine historique ou biologique et ne pouvant être maîtrisé par un autre moyen, y compris une méthode non chimique,

pour les équipements sportifs ou parties d’équipements sportifs, aux usages des produits phytopharmaceutiques, figurant sur une liste établie pour une durée limitée par les ministres chargés des sports et de l’environnement, pour lesquels aucune solution technique alternative ne permet d’obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles.

L’application de ces nouvelles dispositions n’est pas pour tout de suite : elles entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2022. Plus encore, s’agissant de celles qui concernent les équipements sportifs (interdiction et dérogation), la date retenue est celle du 1er janvier 2025.