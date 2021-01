Ces cours d’école « dégenrées » qui favorisent l’égalité filles-garçons

Education

Publié le 28/01/2021 • Par Alexandra Caccivio • dans : Dossiers d'actualité, France, Innovations et Territoires

En 2017, le Haut Conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes dépeignait « une géographie de la cour de récréation très sexuée », avec des garçons omniprésents. Le travail sur l’égalité filles-garçons dans les cours de récré bénéficie en premier lieu aux filles mais, au-delà, à tous les enfants qui aimeraient jouer aux billes ou lire…

Chiffres-clés 385 000 € ont été nécessaires pour la réfection de la cour à l’école Clemenceau à Grenoble. L’opération est cofinancée par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. Mais, dans les projets neufs, la construction d’une cour pensée pour favoriser la mixité n’entraîne pas de surcoût.

«Avant, raconte une élève, dans la cour de récréation, les garçons occupaient tout l’espace et les filles qui osaient se mettre en travers de leur chemin se faisaient toujours bousculer. Le pire c’est qu’ils le faisaient exprès. » Ça, c’était avant, avant que la ville de Mérignac (70 800 hab., Gironde) n’entreprenne des travaux dans ses cours de récré pour redonner de la place aux filles. « Je préfère autant maintenant, concède un garçon. C’était toujours : allez, passe-moi la balle, je vais marquer”. » Aujourd’hui, les activités sont plus variées et son jeu préféré est désormais « poules, renards, vipères ».

Dans les cours, si aucune règle n’est instaurée, 20 % des garçons occupent 80 % de la surface en s’appropriant l’espace central pour jouer au foot, constate Edith Maruéjouls qui, à la tête du bureau d’études L’Arobe, a recueilli ces paroles d’enfants. Les filles ne sont pas les seules à en pâtir, « les garçons qui ne sont pas performants au ballon » sont eux aussi relégués. Cette « géographie de la cour de récréation très sexuée » a également été pointée, en 2017, par le Haut Conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes (1).

Un travail de fond

Après Mérignac, qui a initié il y a dix ans un travail de fond avec le concours de la géographe, Trappes (32 100 hab., Yvelines) repense ses 36 cours. Un tiers a déjà été rénové en tenant compte des questions liées au genre. « En travaillant sur les lieux d’insécurité dans la ville, la question des cours d’école s’est imposée, relate Thomas Urdy, ancien maire adjoint chargé de l’urbanisme, à Trappes. Il est très vite apparu qu’il fallait agir dès la maternelle pour redonner leur place aux femmes dans l’espace public. Ensuite, il est trop tard, les filles s’en font chasser – en particulier des city stades squattés par les garçons. »