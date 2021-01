France Services : un déploiement à la charge des collectivités

Services publics

Publié le 21/01/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Destiné à renforcer la présence des services publics sur le territoire, et en particulier dans les zones rurales et les quartiers de la politique de la ville, le dispositif France Services respecte-t-il les objectifs de déploiement que s'est fixé le gouvernement ?

A l’occasion d’un débat sur le déploiement des Maisons France Services à l’Assemblée nationale mercredi 13 janvier, la ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, a fait un point d’étape sur ce programme, censé, à terme, être accessible à tous les Français à moins de 30 minutes de leur domicile.

Censé, puisque l’objectif affiché par le gouvernement est d’atteindre les 2 500 structures d’ici à 2022. « Pour l’heure, le déploiement du programme tient, et même dépasse les objectifs quantitatifs et qualitatifs initialement fixés par le président de la République », a assuré Jacqueline Gourault, en s’appuyant sur les derniers chiffres disponibles.

Labellisations « au fil de l’eau »

« Aujourd’hui, nous venons de labelliser un certain nombre de France Services et nous sommes à 1 123 », a-t-elle exposé, rappelant que les labellisations se font au fil de l’eau. Au sein des France Services, on trouve une écrasante majorité de Maisons de services au public (MSAP) déjà existantes et ayant obtenu le label, mais aussi « 300 créations de France Services entièrement nouvelles ». L’ambition est de viser 2 000 France Services d’ici à début 2022, afin de disposer des 2 500 structures d’ici à fin 2022.

Pour y prétendre, les structures doivent impérativement accueillir un socle de services de neuf partenaires : Cnam , Cnav , Caf , La Poste, MSA , Pôle emploi, les finances publiques, l’Intérieur et la Justice, et avoir au moins deux agents (équivalent – temps plein) pour accueillir et accompagner les usagers dans leurs démarches administratives. Un cahier des charges exigeant mais jugé parfois éloigné des besoins du terrain par les députés, qui ont aussi à plusieurs reprises exprimé des craintes sur le

