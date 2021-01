La fraude à la carte pour personnes handicapées perdure

Stationnement payant

Publié le 27/01/2021 • Par Nathalie Arensonas • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Trois ans après la réforme du stationnement, l’utilisation frauduleuse des cartes pour personnes handicapées reste massive.

« La réforme de janvier 2018 a permis aux collectivités locales de prendre la main sur le stationnement payant et d’en faire un outil de gestion de l’espace public et de la mobilité, c’est indéniable. En revanche, la fraude massive à l’usage des cartes de stationnement pour personnes handicapées n’a trouvé aucune réponse », atteste Jean-Laurent Dirx, président de la FNMS. Il estime à plus de 15 % le taux de fraude à la carte pour handicapés dans les grandes villes de l’Hexagone. « Soit 15 % d’occupation usurpée de l’espace public », juge-t-il.

Bête noire des maires

Falsifiés, photocopiés, « prêtés » à des automobilistes valides, ces sésames, qui permettent de stationner gratuitement et sans limite de temps (la collectivité peut plafonner la durée de stationnement gratuit, mais jamais en ...