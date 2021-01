Plan de relance : les régions ne ménagent pas leurs efforts

Economie

Les régions, à travers leurs plans, sont souvent venues pallier des manques constatés sur le terrain, avant qu’elles ne lancent des chantiers adaptés aux particularités locales. Mais certains élus estiment ne pas être assez associés à la part territorialisée de la relance nationale.

Chiffres-clés 16 Md€ : c’est le montant, dans le plan de relance national, censé être territorialisé selon le gouvernement, c’est-à-dire copiloté par l’Etat et les collectivités, à travers des comités régionaux réunissant préfets et présidents de région. En soutien aux collectivités, 6,6 Md€ sont inclus dans le volet « cohésion » du plan de relance national. Source : plan France Relance.

10 Md€ supplémentaires, en provenance à la fois de l’Etat et des régions, seront abondés dans les contrats de plan Etat-région 2021-2027, dans le cadre de la relance. Source : plan France Relance.

Réactivité. C’est de cette aptitude propre au terrain que se vantent, à l’unisson, les régions. Et il est vrai que ces collectivités n’ont guère tardé à inventer des solutions pour faire face à la crise polymorphe qui frappe le pays depuis mars. Dès le printemps, la plupart des entités régionales ont voté des plans de soutien d’urgence afin de répondre aux périls financiers rencontrés par les entreprises sur leur territoire, en plus de leur participation au fonds national de solidarité.

A l’abord de l’été ont ensuite été imaginés des plans de relance régionaux pour tenter d’impulser la reprise. Là encore, certains dispositifs ont été votés avant la présentation par le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, du plan de relance national, le 3 septembre, bien que certaines régions l’aient attendu pour s’y coordonner.

Culture, événementiel, sport…

Emploi, formation, transports et stratégie de développement économique : de façon générale, les axes des plans régionaux suivent les compétences de la collectivité. Mais certains mécanismes sont également là pour compenser des manquements, surtout dans les volets de soutien à l’activité économique. En Normandie, des fonds spécifiques ont été fléchés vers les milieux de la nuit, de l’événementiel, de la culture et du sport. De même, un prêt « Covid 2019 » a été mis en place à destination des entreprises créées en 2019, et qui ne rentrent pas dans les critères d’aides nationales.

Enfin, à l’instar de la région Bretagne, la Normandie est venue « pallier l’absence de l’Etat dans le soutien à la pêche », pointe Sophie Gaugain ...