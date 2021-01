L’Agence nationale de cohésion des territoires lance « Territoires en commun »

Démocratie participative

Publié le 19/01/2021 • Par Clément Le Foll • dans : France

L’Agence nationale de cohésion des territoires a inauguré “Territoires en commun”, plateforme d’aide aux collectivités dans leurs démarches participatives. Collaborative, elle centralise déjà 300 contacts et une centaine de retours d’expériences.

C’est une nouvelle ressource numérique pour épauler les élus à développer la participation citoyenne dans leur collectivité. L’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) a dévoilé ce mardi 19 janvier les contours de “Territoires en commun”. Ce portail numérique recense des dizaines de contacts et de retours d’expériences de communes impliquées dans la démocratie participative.

Un projet mené avec le soutien de plusieurs acteurs de la participation citoyenne : la Banque des territoires, Démocratie ouverte, Décider ensemble et l’Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne. “Si nous voulons aider les collectivités à répondre aux enjeux sanitaires, de transition et de résilience, il faut créer des communautés d’acteurs. L’objet de cette plateforme est de réunir ...

