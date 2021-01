« Quatorze nouveaux projets d’autoconsommation en cours » à Morbihan Energies

Après plus d'un an d'expérimentation, Jo Brohan, président de Morbihan énergies, fait le bilan de l'expérience d’autoconsommation collective Partagélec.

Cet entretien poursuit le dossier « Autoconsommation : les circuits courts de l’électricité »

Le projet d’autoconsommation collective Partagélec est le premier à avoir vu le jour. Où en est-il aujourd’hui ?

Le projet d’autoconsommation collective Partagélec est né de la volonté de la commune de Pénestin (Morbihan). Ensuite, le projet a été travaillé avec son EPCI, Cap Atlantique, et les syndicats d’énergie du Morbihan, Morbihan énergies, et de Loire-Atlantique, Sydela. Le but principal était de montrer que ça pouvait marcher, malgré les difficultés techniques, administratives et juridiques. Ce projet ...