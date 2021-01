Une expérience ludique replace les chômeurs qui ont baissé les bras au cœur du processus d’orientation

Insertion

Publié le 22/01/2021 • Par Christine Berkovicius • dans : Innovations et Territoires

Invité à vivre un parcours sensoriel et émotionnel, le visiteur va peut-être retrouver l’envie d’un projet professionnel.

Chiffres-clés Coût : 3 M€ financés par le pacte d’investissement dans les compétences, signé avec l’Etat en janvier 2019.

Partenaire : Neodigital, www.neodigital.fr

Derrière un rideau noir, ­Marine, l’animatrice, invite les visiteurs à pénétrer dans un monde magique, celui du « Klub extra­ordinaire », un conte­­­neur à la décoration insolite qui embarque les curieux dans un voyage… à l’intérieur de soi. Pas à pas, elle leur fait découvrir un univers ludique peuplé de lumières et d’écrans tactiles cerclés de cadres à l’ancienne. En cliquant sur les images, chacun peut découvrir ses qualités, ses aptitudes et ses valeurs, et dessiner son portrait intime en quelques minutes. Bref, réaliser un test de personnalité qui ne dit pas son nom. Ce conteneur immersif a été financé par la région Centre – Val de Loire pour tenter d’aider les jeunes ou d’autres publics éloignés de l’emploi à trouver leur voie.

Les rôles inversés

« Notre but initial ...