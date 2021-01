Les élus locaux dénoncent les failles de la stratégie de vaccination

Covid-19

Publié le 19/01/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : A la une, France

Les élus locaux, qui se sont largement mobilisés pour ouvrir des centres de vaccination, pointent du doigt la pénurie de vaccin, les failles organisationnelles et le manque de transparence du gouvernement. Le ministre de la Santé leur a répondu vertement.

La grogne monte. Alors que la vaccination contre la Covid-19 des Français de 75 ans et plus vivant à domicile a débuté lundi 18 janvier, les élus locaux sont nombreux à dénoncer les « failles » et « incohérences » de la stratégie de vaccination du gouvernement. Dès lundi matin, Stéphane Troussel, le président (PS) du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, invité de France info, n’a pas hésité à qualifier le déploiement de la campagne de vaccination en Ile-de-France d’ « ubuesque ». « L’engouement pour les vaccins sera freiné par le manque de doses, a-t-il déploré. Nous avons 50 doses pour chacun des 17 centres par jour. Les prises de rendez-vous sont pour l’instant interrompues. C’est ce qui me met en colère. »

Vaccination ...

