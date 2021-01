Le CCAS encourage les plus modestes à ouvrir leur livret de microépargne

Social

Publié le 29/01/2021 • Par Isabelle Jarjaille • dans : Innovations et Territoires, Régions

Le centre communal d’action sociale (CCAS) de Rennes, comme d'autres dans le grand Ouest, permet à des personnes modestes d'accéder, sous conditions, à la microépargne. Peu connu en France, ce type d'épargne permet pourtant de faire face à des dépenses imprévues, de financer un projet…

Chiffres-clés 74 % des utilisateurs du dispositif de microépargne porté par le Crédit municipal de Nantes et onze CCAS sont des femmes, seules et sans enfants, avec un revenu mensuel moyen de 935 euros. 43 % des épargnantes sont salariées. 50 % d’entre elles ont entre 33 et 47 ans. Source : Crédit municipal de Nantes, CCAS de Tours, Angers et Rennes.

Depuis trois ans, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Rennes expérimente la microépargne, une démarche partenariale portée avec le Crédit municipal de Nantes et dix autres CCAS du grand Ouest. « C’est un travail engagé en 2017, explique Emmanuelle Auvray, responsable de l’accès aux droits et des systèmes d’information au CCAS de Rennes, au sein de la direction de l’insertion et des aides à la population. Le dispositif de microcrédit était en place depuis 2011 et nous avons voulu expérimenter celui de microépargne. »

L’initiative rennaise trouve son origine dans un constat : les usagers engagés dans un microcrédit parviennent à tenir une échéance mensuelle, par exemple pour rembourser l’achat d’un véhicule. « On se disait que c’était dommage de ne pas poursuivre, afin d’épargner ...