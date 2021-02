Malgré des finances plus fragilisées que prévu en 2020, les collectivités boudent certaines aides de l’Etat

Bilan 2020

Publié le 12/02/2021 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Les dernières estimations montrent que les finances locales ont moins résisté à la crise sanitaire que les premières remontées de mi-janvier présentées par le gouvernement, sans plonger dans le rouge. Les collectivités n'ont d'ailleurs pas saisi pleinement tous les dispositifs de soutien mis en place par l'exécutif.

Le bilan financier pour 2020 des collectivités territoriales est meilleur que ce qu’annonçaient les associations d’élus au début de la crise du Covid-19, mais les chiffres définitifs sont nettement moins optimistes que les estimations provisoires annoncées en fanfare en janvier dernier au Sénat par le ministre délégué des Comptes publics, Olivier Dussopt.

Ils mettent en évidence un léger « effet de ciseaux » en 2020, c’est-à-dire à une hausse des dépenses concomitante à une baisse de recettes. Mais pour autant, certains dispositifs gouvernementaux de soutien aux collectivités ont été boudés.

En consolidant ces chiffres, il apparaît que si « les finances locales résistent bien » par rapport à la Sécurité sociale et l’Etat, elles subissent une légère hausse de 0,2 % des dépenses réelles de fonctionnement, alors que les recettes réelles de fonctionnement plongent finalement de 1,4 %, soit -2,7 points par rapport à la première estimation.

Cet écart n’est pas de nature à déclarer l’état d’urgence puisque l’épargne brute des collectivités retrouve son niveau de 2018 à 31 milliards d’euros. Cependant, pour le bloc local, comme les associations l’avaient prévu, les pertes tarifaires des communes ont bien plongé de 13,9 % (1,8 milliard). Or, si « ces recettes ne représentent, en moyenne, que 6 % des recettes réelles de fonctionnement, elles constituent 40 % de l’épargne brute », rappelle Christian Escallier, DG du Cabinet Michel Klopfer.

La fragilisation de ces finances bien tenues n’a pour autant pas forcément convaincu les collectivités de saisir toute l’étendue de la gamme d’aides proposées par le gouvernement pour amortir le choc de la crise du Covid-19.

Parmi les dispositifs optionnels gouvernementaux qui n’ont pas fait recette auprès des collectivités, figure par exemple l’étalement de charges exceptionnelles liées à la crise sanitaire et les avances remboursables de DMTO.

Etalement des charges exceptionnelles liées à la crise sanitaire

Alors que la pandémie de Covid-19 impose des dépenses supplémentaires aux collectivités, le ministre chargé des Comptes publics et la ministre de la Cohésion des territoires, Olivier Dussopt et Jacqueline Gourault, ont publié en août 2020 une circulaire permettant de lisser ces charges sur cinq ans et d’évaluer les surcoûts.

La circulaire permet trois évolutions :

un assouplissement du dispositif d’étalement de charges sauf pour les frais de personnel,

la création d’une annexe spécifique pour identifier les dépenses en lien avec la crise du coronavirus,

et un assouplissement de façon exceptionnelle et temporaire de la reprise en section de fonctionnement des excédents d’investissement.

Christian Escallier, le directeur du cabinet CMK, avait détaillé le mécanisme d’étalement de charges il y a quelques mois dans nos colonnes : « Sans modifier les règles sur l’équilibre budgétaire, l’étalement de charges autorise d’envoyer en section investissement par un jeu d’écriture les dépenses non récurrentes liées au coronavirus. Elles sont comptabilisées en section de fonctionnement, mais lissées en section d’investissement. L’impact de ces dépenses nouvelles est donc dilué dans le temps. Cette solution résout donc le problème d’équilibre budgétaire en allégeant la section de fonctionnement et en finançant la section d’ investissement par l’emprunt. »

Mais d’après un bilan provisoire de la situation financière des collectivités locales au 30 décembre 2020 de la DGFIP , 70 collectivités seulement ont opté pour cet étalement, pour un total de 215 millions d’euros (dont prés de 50% porté par la ville de Paris).

Un résultat qui confirme un sondage de l’ ADCF auprès de ses adhérents datant d’octobre 2020. Seulement 29% des collectivités interrogées comptaient utiliser le dispositif d’étalement des charges. « Le dispositif est arrivé un peu tard dans le calendrier budgétaire. La grande majorité des collectivités va boucler son budget 2020 en puisant dans ses excédents », expliquait Claire Delpech, conseillère finance de l’ADCF en fin d’année dernière.

Malgré ce faible enthousiasme, Jacqueline Gourault et Olivier Dussopt ont annoncé la prolongation, sur le premier semestre 2021, de la procédure budgétaire et comptable d’étalement de charges. Le dispositif dérogatoire est prolongé jusqu’au 30 juin 2021. « Un texte actualisant ce dispositif décrit par la circulaire du 24 août 2020 sera très prochainement adressé aux élus locaux pour mise en application par leurs services », précise un communiqué de presse.

Les avances remboursables de DMTO pour les départements

Pour les départements, ce sont les avances rembour­sables sur les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui devraient se réduire à peau de chagrin. Seulement 40 départements en avait fait la demande en octobre 2020 pour environ 400 millions d’euros en 2020. Très loin de l’estimation du gouvernement à 2,7 milliards d’euros lors de la troisième loi de finances rectificative (LFR3).

Selon les données du CGEDD , les DMTO devraient baisser de 2,2% en 2020 par rapport au niveau record de 2019 (dont +0,8% hors IdF).

Seuls les départements de l’Aube, du Bas-Rhin, de Paris, du Territoire-de-Belfort, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, du Val-d’Oise et de la Guadeloupe seraient concernés.

Ces avances remboursables coûteraient donc potentiellement plus que 139 millions d’euros à l’Etat, dont, 128 M€ pour Paris et les Hauts-de-de-Seine. Ces chiffres méritent d’être confirmés par les données comptables, mais s’il y a des écarts, ils seront minimes et la tendance de fond est bien là », confirme Christian Escallier.

Mais comme le précise Jean-René Cazeneuve, le président LREM de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale, les mesures de soutien du gouvernement ne se limitent pas à ces deux mesures. « On a voté, lors des budgets rectificatifs et du PLF 2021, des dispositifs très complets qui permettent de soutenir les collectivités en 2020 et d’accompagner l’impact de cette crise à tous les niveaux en 2021. Il n’y a pas de compensation intégrale. On a toujours dit que ce n’était pas une bonne idée dans la majorité. Notre objectif est de soutenir les collectivités les plus en difficulté et d’améliorer la capacité d’autofinancement des collectivités pour qu’elles puissent investir ».

Le Club Finances était revenu, au moment du vote de la loi de finances pour 2021, sur l’ensemble des dispositions votées pour les collectivités lors de l’année 2020.

Dégrèvements et exonérations ne font pas recettes

Du côté des dispositifs facultatifs pour aider les entreprises, le bilan n’est guère plus positif. Les premières estimations indiquent que le montant total de dégrèvement de CFE est de l’ordre de 102 millions d’euros, au bénéfice de 97 400 établissements, soit pour 188 communes et 461 EPCI.

L’exonération de taxe de séjour a été, de son côté, votée par 51 collectivités, soit moins de 3% des 1793 délibérations de taxe de séjour en vigueur en 2020.

Christian Escallier le justifie par un « problème de calendrier pour le dégrèvement de CFE. La date limite de vote du dégrèvement de CFE était le 31 juillet. Et l’exonération de taxe de séjour n’apportait pas vraiment une aide aux hôteliers puisque ceux-ci devaient, dans ce cas, ne plus la facturer à leur résidents. Tout juste bonifiait-elle leurs tarifs, mais ce ne sont pas 1 à 4 € de différence qui pouvaient avoir un impact conséquent (seule l’exonération de taxe de séjour forfaitaire, payée par les hôteliers indépendamment de la fréquentation effective, constituait un vrai soutien aux hôteliers, mais ce mode d’assujettissement est devenu ultra-minoritaire) ».